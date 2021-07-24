桃園市一名人夫與妻子小妍（化名）育有2子女，但人夫卻發現妻子背著他在外偷人，還懷上小王的種，誕下一子，他不甘心被綠，憤而向2人提告求償40萬精神撫慰金。桃園地院審結，判小妍要賠20萬。可上訴。

判決書指出，人夫主張與小妍於2009年結婚，小妍分別於婚後誕下一女一子，但妻子卻背著他，在2020年間與小王發生性行為一次，並於同年12月誕下一子，已嚴重侵害了他的配偶權，怒向2人提告求償40萬精神撫慰金。

小妍則承認人夫的所有指控，惟認為賠償金額過高；小王則辯稱，他不否認有與小妍發生性關係，但他並不知情小妍與人夫的婚姻關係仍存續。

桃園地院法官勘驗小妍的證詞，發現其不否認有與小王發生性關係，足以認定為真實，而小妍的行為已侵害了人夫的配偶權，逾越一般社會通念所能容忍的範圍，構成侵權。法官考量雙方社經地位，判小妍需賠償20萬元為適當。可上訴。

小王的部分，法官勘驗人夫提交之小妍與小王的對話紀錄，該紀錄中小王回覆，「是不是說你沒老公」、「他至始至終都知道」等語，法官認為此對話內容並無法判定小王是否知情小妍已婚，且，實際查詢對話紀錄也找不到此完整對話，難僅憑此定罪，因此駁回連帶賠償的請求。