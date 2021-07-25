今年39歲的美國動感天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，如今仍活躍於全球樂壇，不料如此風光的她，上個月以視訊方式參加聽證會，對洛杉磯高等法院法官痛訴遭親爸控制並精神虐待長達13年，此事曝光後在全球引發軒然大波，眾人紛紛發起援救行動，而布蘭妮也在各方幫助下，慢慢放開心胸與自我，昨更在社群貼出大尺度上空照，被解讀是有特殊訴求，讓人看了鼻酸。

布蘭妮近日極力爭取爭取解除父親傑米對她的監管權，透露13年不僅演藝工作受到操控，連她想結婚生子的選擇權都被剝奪，體內被強裝上避孕器，淚訴只想過一般人的生活，不想再當任何人的奴隸，但說法被傑米否認，並稱父女間聯繫被切斷已長達2年，很久沒跟女兒說話。

即使布蘭妮受父親監管事件成了羅生門，但外界多偏向支持她，還發起了「#FreeBritney(解放布蘭妮)」活動，而布蘭妮受到激勵，也漸漸重拾自信，昨天(7/24)她在IG貼出近照，只見天后好身材依舊，下身穿著超短牛仔熱褲，上身竟然上空，她用雙手捧胸，認真地直視鏡頭，畫面非常性感，而她只貼照沒說半個字，但粉絲們在留言處解讀，認為她輕解羅衫，是在響應粉絲「解放布蘭妮」的活動，展現希望獲得身心自由的決心。

事實上除了網路上的聲援運動外，布蘭妮受父親監管一事，也讓身為她死忠粉絲的名媛金卡達夏看了不忍，日前透露自己一直有在關注此事，仔細聽了聽證會後，認為時候到了，已取得布蘭妮同意，金卡達夏將成為他的代理人，全權處理她與父親的監管糾紛，誓言將不惜代價、用盡一切手段，來幫助布蘭妮奪回自由之身。