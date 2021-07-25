「柔道男神」楊勇緯征戰東奧奪銀，楊家所在的后里老舊眷村巷弄狹窄，台中市長盧秀燕前往道賀時曾提到已規劃開闢維生道路，鄉親盛讚楊勇緯以成績回報鄉里。對此盧秀燕今澄清這條維生道路本來就在進行中，並非因為得獎才施做，至於是否命名「勇緯路」，盧秀燕說「這是個好點子，交給市民朋友來討論」。

當地里長郭明洲說，三豐路726巷開設維生系統道路歷經3任市長都無法動工，盧秀燕上任後，規劃從另一側的舊五分車鐵道，開闢維生系統道路；市長承諾盡快規畫執行，居民感到十分開心，直誇勇緯為國爭光，也造福鄰里，傳為佳話。

對此盧秀燕今天在防疫線上記者會澄清，這條維生道路本來就是台中市計畫施作的道路，已經設計得差不多了，即將要動工，並非因為勇緯得獎才施做因為到楊家道賀時有市議員在現場而提及，大家誤以為是勇緯得了奧運獎牌才要施做。

媒體詢問新闢道路是否命名為「勇緯路」？盧秀燕說「這是個好點子，不錯的建議，交給市民朋友來討論。」