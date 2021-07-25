桃園過去被視為藍營票倉，但自從現任市長鄭文燦拿下桃園後，便由綠營執政8年，不過2022年鄭文燦任期也將結束，國民黨是否能奪回桃園，也成為各界關注焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析桃園的選情後指出，民進黨難以整合桃園，他甚至還建議國民黨主席江啟臣可以到桃園參選，除了基本盤對藍營有利，前主席朱立倫、新北市長侯友宜也能提供助力，甚至副總統賴清德的人馬也會暗助。

吳子嘉25日在網路直播節目《董事長開講》中表示，如果他是江啟臣，會主動爭取去桃園參選，而且會勝，因為桃園是鄭文燦的盤，不是民進黨的盤，且是藍大於綠的盤，鄭文燦在那邊深耕，並透過自己擔任首長的力量，以利益組合的方式吸收很多國民黨人，但鄭文燦一離開就整合不起來，找新竹市長林智堅或其他人去都沒用。

吳子嘉更指出，在這樣的情況下，國民黨還會有2位大咖幫江啟臣助選，一位是新北市長侯友宜，因為他曾擔任過桃園縣警察局長，「侯友宜在桃園超級罩」；另一位則是朱立倫，朱立倫懂桃園，且他為了自己在2024的前途，絕對會為他拚，若朱立倫當黨主席，桃園市長非常有機會贏。

吳子嘉甚至還說，賴清德也希望國民黨贏得桃園，因為國民黨贏了，民進黨的總統初選就結束了，鄭文燦就畢業了，鄭文燦是敗選市長的話，就自然喪失參選總統資格，民進黨是一個這樣的政黨，成王敗寇，完全以選舉的勝敗來決定你的位置、大小，「桃園市長是非常複雜的局面，搞不好賴清德的人馬會在背後暗助國民黨」。