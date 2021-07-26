【旅遊經 洪書瑱報導】

台北市立動物園因疫情封園後，終於將於8/1開始開放遊客入園，而封園這段時間，雖然新冠病毒擾亂了人們的工作與日常作息，但臺北市立動物園內的動物們卻沒有被疫情影響的感覺，還陸續傳出新生兒的捷報。最近，非洲動物區的查普曼斑馬也傳出好消息，斑馬媽媽「菲蘭竹」於7月3日產下一名雄性斑馬寶寶，出生滿半個月的牠在保育員與媽媽的細心照料下，每天都健康的穩定成長。而開園後，遊客將可以看到斑馬寶寶喝奶奶的景象外，新生兒部份，還有笑翠鳥、金剛猩猩二「位」寶寶與大家相見歡！

台北市立動物園將於8/1重新開放遊客入園，入園需要提前預約，每天限3600人，室內館及部分遊客和動物較接近的館區暫不開放！而相關重新開園等相當辦法正在研議中！

斑馬阿姨們靠太近時，媽媽會有驅趕其他個體的護仔行為（圖片：台北市立動物園提供 ）

斑馬媽媽「菲蘭竹」於7月3日產下一名雄性斑馬寶寶（圖片：台北市立動物園提供 ）

斑馬寶寶說躺就躺、說睡就睡，常常躺在泥地上享受日光浴！ （圖片：台北市立動物園提供 ）

而動物園在重新開園前夕，又傳來好消息，斑馬寶寶於7月初出生，一出生時就懂得站立及行走，由於還不太熟悉身體各部位的肌肉，因此剛開始在努力走路時，稍微顯得踉踉蹌蹌、四肢不平衡的樣子，但隨著活動力逐漸增長，很快就轉成健步如飛，甚至開心時會出現小跳躍的可愛模樣。對於新生活適應有佳的斑馬寶寶，時常會跟著媽媽到室外活動場伸展筋骨，除了跑跳走動外，更是說躺就躺、說睡就睡，常常依偎在媽媽身旁，或躺在泥地上享受日光浴！

由於斑馬屬於群居動物，因此戶外活動場除了「菲蘭竹」母子外，也住著許多斑馬家族的其他個體，斑馬阿姨們對於剛出生的斑馬寶寶也十分的關心與好奇，但每當這群阿姨靠太近，或斑馬寶寶的周遭有任何風吹草動，「菲蘭竹」便會二話不說上前使用後踢或往前衝的方式驅趕，是一位愛子心切的稱職媽媽。

也許是因為剛生產完不久有點脹奶的關係，保育員觀察到，「菲蘭竹」時不時會以鼻子用頂的方式觸碰乳房周圍，來緩解生產後造成的不適感。動物園閉園防疫期間內，仍有許多動物的新生寶寶陸續來報到，為園區增添嶄新的氣象，期待動物們在這意外的假期中，能繼續傳出振奮人心的好消息！

圖片：台北市立動物園提供