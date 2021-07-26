花蓮縣長徐榛蔚今在每天下午3點舉行的防疫記者會上指出，花蓮縣政府近日竟收到法務部調查局行文提供造冊名單，她難忍淚水，替縣府各局處喊冤，「花蓮皆與中央同步抗疫，如今卻被放大鏡檢視，公務員卻要面對檢調的調查」，她也痛批，如果不是中央疫苗政策失當，國家提早準備疫苗，這些事情今天也都不會發生。

徐榛蔚指出，縣府各局處很努力地替每個單位進行造冊，並上傳至中央系統等候核定，當造冊不受到同意時，每個同仁與社團均能理解地方政府的難為，說到這裡時，徐心情疑似受到影響，哽咽到一度說不出話來，過了30秒，情緒緩和之後，才繼續說話。

不過，徐也提到今天最令自己難過的事情莫過於，縣府在疫情期間，疫苗施打率最高，覆蓋率很早達標，作法、說法及腳步皆和中央一致，沒想到收到調查局行文縣府提供造冊名單，「真的不曉得，現在打仗同時，卻要讓公務員面對檢調單位的調查，在跟中央並肩作戰時，花蓮也沒有與中央不同步，為什麼我們是被用放大鏡檢視」。

徐榛蔚痛批，今天如果不是中央疫苗政策失當，國家早早準備充足疫苗，疫苗之亂等事情就都不會發生，甚至到現在，高端疫苗臨床實驗還沒完成，尚未得到國際認證，雖然支持國家扶植的產業，不過更希望國產疫苗能夠得到國際認證，今年來不及讓國人接種，明年得到認證，還是可以打。

花蓮縣疫苗覆蓋率迄今已達到28.8％，據了解，花蓮縣衛生局日前疑似收到調查局行文，要求提供施打名冊，徐榛蔚認為，縣府均配合中央防疫措施，為何還要特地調查，此舉讓她感到十分難過與氣餒，才會在記者會上落淚。