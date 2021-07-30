深度5公里！東部近海規模4.5地震 花蓮震度4級 07:062021/07/30 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮外海今晨發生芮氏規模4.5地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛睡醒了！今天清晨東部近海發生芮氏規模4.5地震，震央位在花蓮縣政府南方17.1公里，深度超淺，僅5公里。 這起地震屬於超淺層地震，地表感受特別明顯，最大震度在花蓮達4級，花蓮市也有3級；其他地區合歡山3級，宜蘭澳花、雲林草嶺各1級。 「大魔王」西南季風來襲 重拳9連發！中南部恐致災 美艦再穿台海 大陸警告玩火必自焚 #地震 #花蓮 #東部 #近海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7台片入圍威尼斯影展VR單元創紀錄 《病玫瑰》逐格偶動畫吸睛 20:352021/07/29 娛樂 全台唯一「人魚實境秀」 花蓮遠雄海洋公園7／31、8／1開演 11:412021/07/29 生活 花蓮一晚2震！23：21規模4.1有感地震 最大震度4級 23:322021/07/29 生活 1分鐘讀財經》狂爆！晶圓二哥外資喊百元 熱錢瘋狂掃貨 08:332021/07/30 財經 地牛翻身 18：41花蓮規模4地震 最大震度花蓮3級 18:512021/07/29 生活 東奧》林昀儒緊咬魔王樊振東網喊心臟痛 小林同學10歲嫩照首曝光 16:272021/07/29 體育 「挪威小神盾」F310 巡防艦完成熱帶環境改造 19:372021/07/29 軍事 美艦再穿台海 陸東部戰區：台海風險製造者 08:452021/07/29 兩岸 祿口機場失守 南京疫情擴5省 04:102021/07/29 產業財經 民調施政滿意度 花蓮縣長徐榛蔚再拿5星 13:432021/07/29 政治 花蓮新「箭瑛大橋」完工通車 殉職老師遺族滿懷欣慰 16:282021/07/29 寶島 生活熱門新聞 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 「任何排水系統都撐不住」 不定時雨彈狂炸中南部 - 生活 明起雨勢更猛濕到下周 這2天最劇烈雨炸全台 - 生活 鮭魚出沒！指考名單驚見「張OOOOOO魚」 網看傻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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