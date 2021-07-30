地牛睡醒了！今天清晨東部近海發生芮氏規模4.5地震，震央位在花蓮縣政府南方17.1公里，深度超淺，僅5公里。

這起地震屬於超淺層地震，地表感受特別明顯，最大震度在花蓮達4級，花蓮市也有3級；其他地區合歡山3級，宜蘭澳花、雲林草嶺各1級。