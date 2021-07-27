西南風逐漸增強，台灣附近水氣越來越多，氣象專家吳德榮表示，今天到下周二中南部對流逐漸增強，範圍逐日擴大，將連續多日、累積大量的降雨，應慎防致災可能，下周三、四季風槽內有低壓發展，降雨型態改變，不再侷限於中南部，全台都可能有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，西南季風為行星尺度的環流，長達6千公里以上，變化緩慢，高溫、高濕很不穩定。最新歐洲模式模擬，今天中南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，午後北台灣山區亦有對流發展的機率。背風面北部、東半部則是晴朗、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑，北部氣溫24至38度，中部25至35度，南部25至34度，東部24至39度。

吳德榮表示，明日至周五(28至30日)西南季風漸向北移，不穩定大氣影響的範圍逐日擴大、雨勢亦有增大的趨勢；除了中南部有陣雨、雷雨，北部、東半部午後也有局部短暫雷陣雨的機率。

吳德榮表示，周六至下周二(31日至8月3日)西南季風持續，季風槽甚至調整至台灣附近，模擬的雨勢繼續增大，影響範圍也無減小的趨勢；下周三、四(8月4、5日)季風槽內低壓發展，仍然多雨，且不再侷限於中南部，但為期末模擬，需再觀察。

氣象局表示，周六至下周四（31日至8月5日）西南風增強，台灣處於大低壓帶中，大氣環境更加不穩定，不排除當中有中小尺度低壓發展，除南部降雨時間長外，中部的雨勢也較持續，至於其他地區的降雨不再侷限於午後，全台整天都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨。提醒大低壓帶內易有熱帶系統發展，然其發展位置、時間及強度有不確定性，是否影響台灣附近天氣有待觀察。