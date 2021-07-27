今年農曆7月初一落在8月8日，正值暑假出遊旺季，出遠門時，通常都會入住飯店或民宿，自然有些外宿禁忌與該做的事，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，7大外出住宿必須留意的禁忌，雖然鬼月即將到來，但只要小心遵守、避免觸犯地雷，依然可以安心順利出遊！

▍1.不住飯店尾房

飯店很少會全店爆滿，因此在分配房間時，一般會由靠近電梯的房間開始，藉此將住客集中，可更快速提供客房服務，及退房後執行清潔更方便。艾菲爾老師指出，「在走廊盡頭的房間入住率會較低，人氣較弱、陽氣不足，容易招聚陰靈，因此若被分配到尾房，在情況允許之下，建議換房。」

▍2.入門先打招呼

開房門前如有門鈴，要先按門鈴，沒有門鈴就敲門3下，進去之前要側身，向另類「住客」表示尊重。進去後，要高聲地打個招呼，說「不好意思打擾了，我們要借住一晚。」可依自己實際入住的天數去說明。

▍3.開燈示意入住

入房後，把房間內所有的燈全部打開，並到廁所沖馬桶，再把棉被掀起，拍一拍枕頭，讓萬物的靈知道有住客入住。但切記，不要立即將所有衣櫃及抽屜打開，除了可避免產生不必要的騷擾，讓各種靈適應有人在，也可留一線空間給他們藏身，互不干擾。

▍4.使用廁所前先沖馬桶

艾菲爾老師表示，若之前有不小心留下一些「不乾淨的東西」，可用此方法把髒東西去除。其實以科學理性的角度來思考，一進房就先測試馬桶水管是否暢通，也可以大大減少水管阻塞的機率，若發現阻塞，可立刻換房。

▍5.勿在半夜照相、剪指甲

進入房間後，忌諱在半夜拍照、剪指甲，尤其不要將房間牆上的掛畫當作背景。另外，也別在電梯裡照相。

▍6.睡前留一盞燈

就寢前，不要將房內的燈光全部關閉，建議最少開一盞燈，留下些許陽氣之餘，也令自己有點安全感。另外，鞋子不要整齊擺在床邊，可擺亂或將鞋面擺成一正一反、微微八字形，因符合八卦符，具陰陽和諧的意義。

▍7.隨時留意異常狀況

建議外宿飯店不要睡得太熟，保持一點警覺心，如果聞到異味、電器開關異常閃爍，就要快速起床查看，盡快通知飯店人員要求換房，如果真的不能換房，那就換一間安全的旅館，才能快樂出門，平安回家。