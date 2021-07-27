食藥署今天公布上周邊境檢驗不合格食品，發現一款由國內最大免稅品販售店昇恆昌代理的「BUTLERS 巧克力甜點菜單(A6350 130G SMALL DESSERT MENU (CHOCOLATE))」，因檢出防腐劑超標，總共216盒、28.8公斤的巧克力商品將全數依規定進行退運或銷毀。

食藥署指出，這款從愛爾蘭出口的BUTLERS巧克力，是外殼為巧克力，並充填內餡的巧克力產品，經抽驗後發現整體巧克力含有已二烯酸0.7g／kg，按照業者所提供的內餡比例推算，已二烯酸含量為1.6g／kg，已超出我國標準。

依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，其他調味醬防腐劑用量以Sorbic acid計為1.0g／kg以下，本案因已二烯酸以達1.6g／kg，顯然已違反食品安全衛生管理法第18條規定。

食藥署稱，由於這是半年內首次發現「BUTLERS巧克力甜點菜單(A6350 130G SMALL DESSERT MENU (CHOCOLATE))」出包，除依法將216盒、28.8公斤的產品退運、銷毀外，另外也將對這款產品的抽驗比例從2％～10％提升至20％～50％。

另外，從德國出口的「COLLAMEDS萊富麗膠原飲 (CollaMeds)(CollaMeds single vials)」，上周也被檢出防腐劑苯甲酸、已二烯酸超標，食藥署指出，由於萊富麗膠原飲的苯甲酸為0.6g／kg、已二烯酸值也測得0.4g／kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，混合使用防腐劑的用量總和不得大於1，因此需依規定退運或銷毀。

食藥署也說，由於這是萊富麗膠原飲半年內第二度出包，因此若接下來的5批產品都未能符合規定，將對其產品的抽檢量從原先的20％～50％，提高到100％，並要求業者繳交預防矯正報告書。