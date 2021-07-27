泰國最新職場恐怖喜劇《老闆衝殺小》由《淒厲人妻》億萬團隊打造。（威視電影提供）

由《淒厲人妻》億萬團隊打造的泰國最新職場恐怖喜劇《老闆衝殺小》，不僅被譽為「社畜版模犯生」，在泰國更是無畏疫情，上映首周便摘下本土新片票房冠軍！《老闆衝殺小》不同於以往泰國的「恐怖鬼片喜劇」，而是「社畜視角」的懸疑驚悚喜劇，幽默劇情不僅讓泰國觀眾笑翻，台灣片商在釋出正式預告後，也讓網友們期待不已，紛紛直呼：「疫情降級的首選喜劇片！」

《老闆衝殺小》邀請到影視歌三棲巨星《陰地》薩哈拉桑卡布理查(Kong)、《我很好～謝謝愛你喲》「泰國女神」波麗雀亞彭檀娜妮可(Ice)及以戲劇《情鏈》走紅的莫妲娜琳叻(Mookda)所主演。值得一提的是，不同於以往泰國擅長的「恐怖鬼片喜劇」形式，本片沒有嚇人的鬼怪，而是以「社畜視角」的懸疑驚悚喜劇為主軸，劇情描述兩個年輕小資女，某天意外發現自己的天菜老闆竟疑似是惡名昭彰的「OL連續殺人魔」，因此開始著手調查，進而引發一連串的爆笑鬧劇，然而老闆也逐漸起了疑心，讓她們一步步身陷險境。

《老闆衝殺小》貼近一般上班族的電影劇情設定，讓觀眾心有戚戚焉，電影4月初在泰國上映時，直接拿下首周泰國新片票房冠軍，許多看完的泰國觀眾大讚「劇情非常有趣、引人入勝！」「不同於以往的泰國驚悚喜劇！」「社畜必看的紓壓電影！」而台灣在釋出預告後，幽默的泰式笑點及超接地氣的翻譯也讓網友笑翻，直呼：「好久沒看泰國喜劇了！」電影9月10日在台上映。