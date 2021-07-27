為支持影視拍攝劇組及表演團隊重返工作崗位，嘉義市自即日起針對必須把口罩脫下的演出人員提供免費快篩劑。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為支持影視拍攝劇組及表演團隊重返工作崗位，嘉義市自即日起針對必須把口罩脫下的演出人員提供免費快篩劑。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今27日二級解封，為支持影視拍攝劇組及表演團隊重返工作崗位，嘉義市自即日起針對必須把口罩脫下的演出人員提供免費快篩劑，供表演團隊及拍攝劇組申請免費，解決職場實際需要，兼顧防疫需求，同時也能安心工作。

根據統計，嘉義市立案藝術表演團隊有124團，包括12個布袋戲團及7個歌仔戲團共1653人，從今年5月三級警戒開始至8月31日止，音樂廳因疫情影響申請取消表演26場、延期16場，對藝術表演團隊及工作人員影響相當大。

文化局表示，文化部公布表演藝術演出（含無觀眾性質酬神戲）及影視劇組拍攝相關防疫指引，對於已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測的演員及表演者，於拍攝演出時得不佩戴口罩，但考量目前疫苗施打情況尚未普及，配合快篩或PCR檢測都是負擔。

文化局預估，年底前預定至音樂廳演出的團隊有15場、學校有3場，且接下來坊間民俗節慶酬神演出的布袋戲、歌仔戲，以及至本市拍攝的劇組都有脫下口罩表演的需求，歡迎團隊、劇組表演前10天，至文化局提出表演計畫，並申請免費快篩試劑， 一起打造安全的防疫環境。