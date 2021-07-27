東奧跆拳道女子67公斤以上級比賽，中國代表團里約金牌鄭姝音27日大爆冷門，輸給19歲法國小將勞林，止步四強，衛冕失敗，連同之前吳靜鈺、趙帥，大陸陣中3名奧運冠軍，都沒有衛冕成功，只有趙帥拿到一面銅牌。

據了解，奧運跆拳道女子67公斤以上是中國隊優勢級別，過去5屆奧運3次登頂。2000年雪梨奧運18歲小將陳中奪冠，2004雅典奧運衛冕成功。2016年里約奧運鄭姝音摘金，這屆衛冕。

四強決賽時，鄭姝音迎戰年僅19歲法國選手勞林，勞林是2018年世青賽冠軍，今年歐錦賽踢進八強。首局，鄭姝音0比4落後，第二局0比2落後，第三局開局打出4比0的比分，之後勞林反超比分，並擴大總分領先優勢。經過三局較量，鄭姝音以6比14落敗，無緣四強。

原本，鄭姝音在吳靜鈺和趙帥先後鎩羽而歸之後，成為了中國跆拳道「唯一希望」，賽前也期待衛冕。

從這個奧運周期表現來看，鄭姝音穩中有升，經歷了2019年世錦賽的「黑裁」風波後，鄭姝音隨後在世界大獎賽千葉站對英國選手、三屆世錦賽冠軍沃克登實現復仇。