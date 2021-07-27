中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎疫情警戒降級，國內7月27日至8月9日為二級警戒，其中公私立幼兒園、兒童課後照顧中心、社區型照護和其他等單位是「有條件式」恢復開放。教育部也發函說明，各類教育機構有條件開放、並加強防疫管制措施，因此在這段期間，家長如果有親自照顧的需求，可以申請防疫照顧假。

教育部函文指出，疫情警戒降級，公私立幼兒園、兒童課後照顧服務中心、短期補習班等各類教育機構自7月27日至8月9日「有條件式」開放並加強防疫管制措施，在這段期間，家長如有親自照顧「12歲以下（未滿13歲）學童」或「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」需求者，家長其中1人可請防疫照顧假。

而「家長」，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如：爺爺、奶奶等）。

勞動部表示，符合請防疫照顧假條件者，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利處分。另外，家長除了防疫照顧假，也可以選擇請特休假、家庭照顧假、事假等假別。