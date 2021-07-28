竹聯幫現任幫主「么么」黃少岑，去年因糖尿病纏身，出入須依靠輪椅且險少插手江湖事，而竹聯幫捍衛隊萬華分會會長陳瑞霆，聽聞幫主有意交棒後，憑藉年輕敢衝敢殺的狠勁，在北市中正、萬華及中山等地闖出名號，捍衛隊近年來確實累積了高人氣，警方為了剷除西區毒瘤，也增強不少檢肅力道。

知情人士透露，陳瑞霆好鬥、敢衝敢拼的性格，符合「捍衛隊」的作風，也跟曾經擔任捍衛隊隊長的陳家偉有關係，5年前陳瑞霆就跟在陳家偉身邊，觀摩大哥的江湖玩法後，去年「晉升」為會長。

本刊調查，想要進入捍衛隊沒這麼簡單，除了外在的體型要夠「粗勇」，還得接受1個月的特訓增加體能與膽識，例如到山上槍殺動物練膽、從新北市坪林步行山路到宜蘭，全程只能攜帶「鹽巴」與「軍刀」，學習如何在野外求生。

外傳與陳瑞霆結盟的萬華角頭「堀江町」，去年派小弟去SPA館硬插乾股，強索保護費，若店家不從，就亮槍恐嚇。（圖／報系資料照）

近2年警方大力掃蕩捍衛隊，結果同門兄弟「和堂」趁勢崛起，又結合美鷹會勢力，其中以隸屬和堂的「寶和會」所犯下的館長遭槍擊案名聲大噪，致使捍衛隊元氣大傷，力求圖振。

這1年多來，許多幫內大佬都善意提醒陳瑞霆「你做事低調點，會走更久，不要太急。」然而，陳瑞霆始終聽不進去，還仗著旗下擁有一票死忠小弟四處囂張點火，難怪有大佬直搖頭說：「出頭得愈快，倒楣得愈快。」

本刊調查，1988年，竹聯幫要角陳林、孟憲祥成立了號稱「幫主嫡系部隊」的捍衛隊，全盛時期擴張到8個分隊，成員逾千人，以台北市忠孝東路4段統領百貨樓上的酒店及夜店為聚會地點。捍衛隊成員各個都相當凶狠，且十分團結，確實為竹聯幫打下不少江山。

陳瑞霆在暴力討債時自創「水刑」，要求債務人1分鐘內喝掉2公升的礦泉水，喝不完就毒打一頓。（圖／本刊繪圖組）

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