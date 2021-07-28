欣巴巴(9906)2021年下半年起邁向完工交屋高峰，入帳個案來源包括高雄、台南各一筆及新北三重兩筆個案，總銷約40~50億元左右，獲利能力將開始轉強。

欣巴巴指出，疫情發生後，來樣品屋看熱鬧的人變少，來案場看房的都是真正願意要買房的民眾，以往來100~80組客人，約成交20組，雖然疫情後來客變少，但成交仍維持在15~18組，並沒有太大的衝擊，南科房市首購及剛性需求仍十分強勁。

欣巴巴主要建案集中在台南及高雄等區，受惠科技大廠紛紛於台南落腳設廠，再加上Google已選定南科設置台灣第二座資料處理中心，使南科發展的效應逐漸顯現，推升大台南地區居住需求，另政府規劃建置的臺南捷運、北外環道路開發、平實營區開發案及沙崙智慧科學城等重大利多亦陸續開工建造，將進一步帶動大台南地區房價持續上漲。

展望明年度，欣巴巴入帳個案總銷仍持續保持在40~50億元左右，至於在推案方面，計畫將推出兩筆預售案，將成為後年及大後年的入帳來源，法人認為，欣巴巴目前銷售中、興建中及庫存土地等均陸續進入交屋高峰期，未來2~3年業績表現可期。欣巴巴預計110年7月29日舉行股東會。