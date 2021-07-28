東京奧運賽事如火如荼進行中，中華隊則天天有捷報，今天(7/28)一早，世界球后戴資穎出戰小組賽，對戰法國選手齊雪霏，僅花25分鐘完賽，順利晉級8強，事後她也曬出現場照，手比3感謝大家幫她加油。

被認為奪金機會極高的世界球后戴資穎，今天「早8」出戰東奧羽球小組賽，這第三場賽事，對上的是世界排名41、法國的選手齊雪霏，而先前已經經歷兩場比賽的戴資穎，延續擊退瑞士賈奎特、越南阮翠玲的氣勢，第三場比賽分別以21比10、21比13直落二贏得比賽，整場比賽不過歷時25分鐘，就讓齊雪霏認輸，賽後她也坦言自己已經竭盡全力，但要贏球真的太難。

戴資穎贏下今天這場比賽，就是3連勝，以全勝姿態成為分組第一，晉級8強，賽後她也在臉書、IG貼出現場照片報喜，只見她盤腿坐在地上，手比了「3」，寫下：「一早結束三場小組賽，下一場後天，我會加油，也謝謝你們為我加油」，雖然戴著口罩，卻掩不住滿臉的喜悅。

戴資穎自從代表台灣出戰東京奧運後，每場比賽都會多少po一下社群「報平安」，之前拿下2勝，開心比了YA，祈禱中華隊天天有好消息，而昨天她則貼出了自己扁嘴挑眉的短片，表示練習完得知隔天是日本時間9點出賽，也就是台灣的大早上8點，忍不住露出這個表情，提問：「你們會起來看我比賽嗎？」，答案是肯定的，因為她比賽一結束，po文底下就充滿說恭喜的留言，表示大家都起了大早在關注戴資穎。