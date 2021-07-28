【旅奇傳媒/記者-張偉浩】隨著疫苗施打率越來越普及，歐美遊輪市場逐漸解封，令人期待已久的地中海、加勒比海、北歐航程也陸續復航，更在7╱21開放預訂2023年的遊輪航程，讓高端旅客引頸期盼。奇寶遊輪宣布，2023年將會有4艘遊輪，包括Seabourn Encore、Seabourn Quest、Seabourn Ovation和Seabourn Sojourn，於3月下旬至12月探訪歐洲，將提供194種從各種港口出發的航程，變化性十足。

▲Seabourn Odyssey於7╱19重啟加勒比海航程，高階主管與船員共同歡迎旅客登船。 圖：Seabourn／提供

▲Seabourn遊輪船上工作人員將配帶Seabourn遊輪合格指定的口罩為旅客服務。 圖：Seabourn／提供

期間將推出7天到38天的巡航，拜訪170個不同旅遊目的地，像是地中海的加那利群島、摩洛哥，途經伊比利亞和義大利，到達亞得里亞海，隨後巡航克羅埃西亞、希臘、土耳其。旅客也能挑選北歐的航程，探索斯堪地那維亞半島以及俄羅斯，走訪挪威峽灣、風景秀麗的不列顛群島以及格陵蘭島和冰島。

▲Seabourn遊輪讓旅客感受海上米其林饗宴。 圖：Seabourn／提供

值得關注的是，Seabourn也特別新增16個全新且著名的目的地，是Seabourn從未拜訪過，或是超過1年以上沒有再訪的港口，囊括西班牙的馬貝拉（Marbella）、亞利坎提（Alicante）、摩洛哥的阿加迪爾（Agadir）、英國的彭贊斯（Penzance）、土耳其的馬爾馬里斯（Marmaris）、希臘的利瓦迪（Livadi）、納烏薩（Naousa）、卡瓦拉(Kavala)、米洛斯（Milos）、波羅斯島（Poros）、瑞典的于斯塔德（Ystad）、波蘭的格但斯克（Gdansk）、俄羅斯的皮奧涅爾斯基（Pionersky）、拉脫維亞的里加（Riga）、丹麥的倫訥（Rønne），波恩荷爾摩島（Bornholm），以及百慕達的漢密爾頓（Hamilton），高度吸引遊輪旅客的關注。

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