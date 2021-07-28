國內新冠肺炎疫情漸趨緩和，彌陀區拜會漁會總幹事林子清28日受訪表示，雖然疫情趨緩，但外籍漁工們希望能排隊打疫苗，希望政府能重視漁工們，對待漁工與國人能一視同仁。

移民署南區事務大隊高雄市第二服務站日前至彌陀區拜會漁會總幹事林子清，請林協助向港區僱用外籍漁工的船東做防疫宣導，並注意外籍漁工身體狀況，如有疑似症狀，務必立即前往醫院篩檢。

對於疫情，來自越南與印尼的漁工們都很關心，也透過林子清表達，希望能排隊打疫苗。林子清說，船東們平日對待漁工們都不錯，大家相處就像一家人，希望能幫外籍漁工們爭取打疫苗，讓防疫能更進一步。

此外，林子清也帶領移民署人員深入港區，前往外籍漁工的工作場域發放多語版防疫宣導單張，讓外籍漁工透過淺顯易懂的宣導單，做好防疫措施，保護自己與他人。印尼籍漁工阿旺說：「平時船東與漁會已經有在防疫宣導，這一張多語版的防疫宣導更能感受到移民署貼心的服務。」