東奧國手返台後需居家檢疫？陳時中給答案 14:332021/07/28 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧國手返台後是否需要檢疫，陳時中表示若是沒有完成接種的，則要進到檢疫旅館隔離。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運我國代表團近期佳績頻傳，返台之後是否還需要進行居家檢疫？衛福部長陳時中今天表示，打過兩劑疫苗的成員，返台後只需實施加強版自主健康管理，若是沒有完成接種的，則要進到檢疫旅館隔離。 陳時中表示，有關奧運代表團的進出流程與搭機，體育署都有跟指揮中心討論過，應不是太大問題。副指揮官陳宗彥先前也指出，奧運代表團施打疫苗比率相當高，超過9成左右，因此大部分的成員返台後都不用再做隔離。 為何7成的人不信任高端疫苗？藍營知情人發現一件事 觀策站》居心叵測的是誰？（具代永） #返台 #居家檢疫 #陳時中 #成員 #隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》天津會談後 美中跨越護欄的關鍵（陳思奕） 17:312021/07/28 時論廣場 時論廣場》五角大廈為何急轉彎（陳一新） 17:242021/07/28 時論廣場 稱隔離檢疫有潛在國家暴力 彭文正拒返國出庭總統論文案 10:472021/07/28 社會 補教、高中職師盼盡快打疫苗 陳時中曝預計接種時間 14:582021/07/28 生活 北市2個案都和確診者接觸過 黃珊珊：匡列接觸者後再篩出1名陽性 16:422021/07/28 生活 北大高中戶外展 國寶復刻畫作說歷史 04:102021/07/28 地方新聞 公費疫苗選項不見BNT 陳時中曝上線時程 14:422021/07/28 生活 最大威脅是Delta變異株 專家籲出國觀光者「混打3期試驗」 11:382021/07/28 生活 侯友宜市政總質詢 無黨籍議員嘆「衛福部長是侯友宜就好了」 11:092021/07/28 政治 疫情警戒兩個半月 侯友宜親吐「這兩件事我最痛」 11:502021/07/28 生活 離島中的離島 烏坵80民眾等打疫苗 18:312021/07/28 生活 生活熱門新聞 莫德納開放第二劑登記 他一看傻眼：此生無望？ - 生活 周末又有颱風？明起全台變天 降雨熱區曝光 - 生活 桃園特殊交友圈再增3人 足跡包括中壢全聯和大潤發 - 生活 莫德納第二劑即起開放意願登記 疫苗如何修改看這裡 - 生活 「莫德納會等到死」她加選AZ跳殘酷提醒 網全崩潰：來不及了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。