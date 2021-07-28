東京奧運我國代表團近期佳績頻傳，返台之後是否還需要進行居家檢疫？衛福部長陳時中今天表示，打過兩劑疫苗的成員，返台後只需實施加強版自主健康管理，若是沒有完成接種的，則要進到檢疫旅館隔離。

陳時中表示，有關奧運代表團的進出流程與搭機，體育署都有跟指揮中心討論過，應不是太大問題。副指揮官陳宗彥先前也指出，奧運代表團施打疫苗比率相當高，超過9成左右，因此大部分的成員返台後都不用再做隔離。