東京奧運賽事熱烈進行中，這屆中華隊可說藏了許多讓人感動的故事以及驚喜的「寶藏選手」，其中，網友發現體操選手洪源禧不但有著捲捲頭超可愛，還撞臉小S的女兒「許老三」，小S忙逼女兒喊哥哥，這過程洪源禧都有關注，他看完「認親影片」後，丟出一個相當簡潔但關鍵的問題，讓眾人笑噴。

體操選手洪源禧被發現撞臉星二代許老三，小S得知後也認證，還做了女兒跟洪源禧的對比合成照，深情喊話：「兒子，媽媽和妹妹在家等你回來！辛苦了」，之後又拍影片上傳，直接代入媽媽角色，說替洪源禧感到驕傲，在家等著兒子平安歸來，不但要給他一個大擁抱，「然後立刻把那個燉得很爛的豬腳塞進你嘴裡」，洪源禧聽聞這個消息後，連忙回應：「但幾勒但幾勒(等一下)」，偽母子隔空對談超好笑。

面對許老三被媽媽逼認哥哥，洪源禧不禁滿頭疑惑。(翻攝自洪源禧IG)

而小S顯然相當投入這個劇情設定，還把腦筋動到女兒許老三身上，拿起手機加碼開拍妹妹找哥哥影片，狂問許老三有沒有要跟哥哥說？讓許老三錯愕回應：「對著爆炸頭的那個人喔？」，小S忙糾正：「什麼爆炸頭，那個人是你哥耶！好嗎！」，許老三不願屈服，表示根本沒見過對方，但媽媽又說這個陌生的哥哥一直住在家裡，小S拍到最後不禁自省：「我這樣會不會有點變態？」。

沒想到這齣認親戲碼還有後續，洪源禧聞風而至，轉發了這段影片，但藏不住滿心疑惑，在IG限實動態對小S提問了：「重點是我爸是誰？」，還附了一個滿臉問號的爆炸頭人像，超級配合這場情境劇，讓網友笑翻。