中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起至8月9日全台降為二級警戒，副指揮官陳宗彥指出，除雙北外，各縣市疫情均調降為「中低等級」。但前立委沈富雄則在政論節目中表示，「二就是二級」，並抱怨現在的規定十分嚴苛，他更語出驚人的表示，在台灣渣男比病毒還多，當他問主持人趙少康，哪一個比較可怕時，趙少康則說，「都可怕」。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，現在這個疫情，每天都在10幾個確診起起伏伏 ，「致死率我覺得，逆時中的人一直在叫太高，但這遲早要下來」。

沈富雄發現，今天早上副指揮官又創造了一個名詞，他說中南部叫中低級的疫情，但二級就是二級，沒有中低級，而且二級該怎麼辦，就怎麼辦，這叫依法行政，不能隨你的意思說，這個鬆一點，那個要緊一點。

沈富雄指出，在小巨蛋有2個操場，一個是400公尺的，一個是300公尺的，400公尺不開放，開放300公尺的，這就不通了，因為400公尺的場域比較廣闊，要維持社交距離比較容易，300公尺比較不容易，現在解封了要大家戴口罩，進場人數不能超過80人，太嚴苛了。

沈富雄又說，節目開始前，他在化妝室裡和化妝師們開玩笑，「今天台灣渣男比病毒多」，我們2400萬人裡有一半是女性同胞，每天被渣男欺騙的有多少？主持人趙少康聞言反問，「你判斷一下台灣有多少渣男？」沈富雄接著說，「我們2400萬人裡得病的只有1萬多人，所以是渣男可怕？還是病毒可怕？」趙少康回答，「都可怕，看對誰，對於被騙的女人來講，渣男可怕」，說到這邊，其他節目來賓也不禁莞爾。