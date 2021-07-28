二極體廠德微科技（3675）於28日通過美商國際半導體大廠達爾科技（美國股票代號：DIOD）VDA 6.3稽核認證，這代表德微正式取得進入達爾集團Tier 1 汽車客戶系統；也推升德微在車用電子獲利方程式之新樂章。
德微表示，經過兩年辛苦的努力學習，今日正式取得達爾集團VDA 6.3稽核認證。從此，德微在車用電子製造銷售領域中，透過集團資源引入汽車電子客戶，開展德微往後成長動能之一，可預見德微步伐將隨著集團資源邁開大步向前行，成長可期。
二極體廠德微科技（3675）於28日通過美商國際半導體大廠達爾科技（美國股票代號：DIOD）VDA 6.3稽核認證，這代表德微正式取得進入達爾集團Tier 1 汽車客戶系統；也推升德微在車用電子獲利方程式之新樂章。
德微表示，經過兩年辛苦的努力學習，今日正式取得達爾集團VDA 6.3稽核認證。從此，德微在車用電子製造銷售領域中，透過集團資源引入汽車電子客戶，開展德微往後成長動能之一，可預見德微步伐將隨著集團資源邁開大步向前行，成長可期。
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