上半季排名前2的兩支球隊正面交鋒，中信兄弟開局就展開猛攻，首局就將統一獅隊先發投手猛威爾「KO」退場，終場就以11比8勝出，取得3連勝也追上獅隊，並列龍頭位置。

兄弟首局就展開攻勢，開路先鋒王威晨就敲出安打上壘，下棒陳文杰短打造成獅隊三壘手失誤，助隊先馳得點，接下來陳子豪再補上安打，送回第2分。

接下來許基宏、詹子賢獲得四壞球保送上壘，兄弟無人出局、攻佔滿壘，岳東華內野滾地球在下一城，2出局後高宇杰、江坤宇、王威晨、陳文杰接連4支安打也將猛威爾打退場。

兄弟首局就攻下7分，2、3局再各添1分，3局打完早早奠定勝基，儘管獅隊靠著全壘打追分，8局下再靠2支安打、3次保送追回3分，最終仍反撲未果，賽後與兄弟並無勝場差。

兄弟洋投加百利先發5局被敲6支安打，其中包含1發全壘打，失掉5分皆為自責分，奪下本季第3勝（另有3敗）；獅隊猛威爾前役才繳出7局無失分好投，今天卻僅投0.2局就被打爆，留下被敲6安、失7分（1責失）的成績，吞下本季第5敗。

另場味全龍與樂天桃猿之戰，龍隊在第7局靠著郭天信的關鍵三壘安打，以6比4勝出，中止近期3連敗；郭天信單場4支3、貢獻4打點，「龍王」王維中先發6局投出7次三振，被敲9安其中包含1支全壘打，失掉4分皆為自責分，無關勝敗。