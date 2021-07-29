1.陽明(2609)：再度關禁閉至8月11日，然運價9月再喊漲，早盤上揚漲近2%。

2.凌陽創新(5236)：今160元掛牌上櫃，股價強漲逾3.5成。

3.裕民(2606)：Q2獲利年增9倍，創10年新高，晨盤上漲逾3%。

4.聯電(2303)：上季毛利率衝破3成，獲利創15年新高，股價上攻逾4.5%。

5.威健(3033)：H1獲利年增148%，EPS達1.98元，晨盤高漲近8%。

6.千興(2025)：不鏽鋼開漲盤護體，早盤續漲逾5.5%。

7.祥碩(5269)：英特爾新平台題材，加上出貨給力，股價飆上2090元漲停價，重返整數大關，維持8%以上漲幅。

8.超豐(2441)：Q2獲利優預期，目標價法人升到110元，晨盤續漲近4%，再寫波段高價。

9.IKKA-KY(2250)：上半年每股賺6.05元，全年拚賺回1股本，多方歡呼直攻漲停鎖住。

10.欣興(3037)：法說釋佳音，2025年前ABF載板產能多被預訂，大漲8%回到150元。

11.致伸(4915)：基本面具優勢，今早買盤激增拉抬半根漲停板。

12.南電(8046)：營運能見度高，回檔吸引買盤卡位，今早上跳回到4字頭，勁揚半根漲停板。

13.淳安(6283)：車用題材再起，底部出現買單承接，多方伺機而動，反彈2%拚回5日線。

14.鑫科(3663)：靶材利多題材持續發酵，搭配大盤反彈百點，一早觸及漲停。

15.富邦媒(8454)：Q2獲利單季最佳，上半年EPS 9.15元，基本面就是王道，向上挺進1600元。

16.華新(1605)：不銹鋼連四漲，H2營運樂觀，早盤彈漲逾2%，拿回短均及月線。

17.廷鑫(2358)：鋁合金盤元量產，H2業績有撐，早盤漲約4%。

18.威剛(3260)：全球線上新品發表會在即，早盤小漲逾1%。

19.利奇(1517)：訂單滿到明年中，外資昨回補，早盤放量漲約3.7%。

20.明基材(8215)：上季每股賺0.86元，H2需求續旺、開新產線因應，開盤直攻漲停，挺進40元及近7年高。

21.誠美材(4960)：獲買盤敲進，晨盤火速攻頂，委買張數高掛逾3萬張排隊。

22.振曜(6143)：迎換機潮業績添柴，晨盤吸引買盤搶進一度觸頂，改寫4年高價。

23.榮成(1909)：Q2淡季不淡，H2營運將維持高檔，早盤反彈3%，力返5日線。

24.泰福-KY(6541)：乳癌藥臨床試驗數據佳，9月國際會議發表，今聞訊亮燈漲停，收復50元。