高雄市長陳其邁也在臉書上分享，期待疫情結束，至少需要多少的疫苗覆蓋率。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

新冠肺炎席捲全球，各國狂打疫苗，但究竟群體免疫要多高才夠？重症醫師黃軒今表示，群體免疫的演算方式看病毒的傳染力R值，原本的新冠病毒約要60％的疫苗施打率，英國變異株至少要75%，Delta則至少要80%。他參考世界各國疫苗覆蓋率的數據忍不住心碎，目前僅以色列兩劑疫苗施打率破6成，但仍扛不住Delta入侵，那台灣究竟要打到多少呢？

黃軒今在臉書發文表示，群體免疫要多高？疫苗覆蓋率要達到60%、70%還是80%才對？他詳細閱讀全球各國的疫苗覆蓋率後，實在忍不住心碎了。因為目前全世界上完全接種完兩劑疫苗、群體免疫達60％國家只有以色列，但還是被Delta變異株侵襲。

黃軒列出其他國家打一劑和二劑的疫苗覆蓋率，分別是：

1.以色列：一劑（5.06%） + 二劑（62.63%） = 66.69%

2.加拿大：一劑（14.37%） + 二劑（56.74%） = 71.11%

3.英國：一劑（14.37%） + 二劑（56.74%） = 69.72%

4.西班牙：一劑（10.36%） + 二劑（55.93%） = 66.29%

5.美國：一劑（48.83%） + 二劑（7.76%） = 56.59%

黃軒指出，群體免疫的演算方式，如果是原始的新冠病毒，R值等於2.5，真實演算出來的群體免疫為60％的疫苗施打率；以英國Alpha變異株為例，R值是4至5，因此群體免疫應為75%至80％；印度Delta變異株的R值是5至8，那真實演算出來的群體免疫結果是80至87.5%。

黃軒認為，就科學的角度來思考「你的國家，現在流行哪種病毒？」接著在看該病毒的R值是多少，加以演算過後會得出什麼樣的群體免疫數據，這些都不是隨便亂說的。因此台灣究竟是要60%、70％還是80％的疫苗覆蓋率？

黃軒表示，以色列明明已經達到兩劑疫苗覆蓋率61.63％，但是近疫情又再起，因為這次入侵它們的是「Delta變異株」，已經不是原始的病毒株了，而這次各地的強國都號稱，它們已經有六成以上的人口接種疫苗，這樣混水摸魚的讓全民安心，甚至解封，這真的是「瘋」了？

黃軒指出，世界目前正在被Delta變異株侵襲，要對抗Delta，科學研究告訴我們，疫苗接種「必須2劑」才能有效，而如今全球領導人、政治家似乎都以為Delta病毒不在了？在他看來，「用錯了群體免疫的分數，就是增加全球人類痛苦的指數」。