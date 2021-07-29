砷化鎵廠-穩懋(3105)公布2021年上半年財報，其中第2季稅後盈餘為9.3億元，季減15%，單季每股盈餘為2.32元，累計上半年每股盈餘為5.04元，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

穩懋今天舉行線上法說會，穩懋第2季合併營收為61.95億元，季增3%，年增2%，營業毛利為22.12億元，季增10%，年減18%，單季合併毛利率為35.7%，季增2.2個百分點，年減9.1個百分點，營業淨利為14.09億元，季增18%，年減31%，營業淨利率22.7%，季增2.8個百分點，年減10.9個百分點，單季稅後盈餘為9.3億元，季減15%，年減44%，單季每股盈餘為2.32元；累計上半年合併營收為122.04億元，年增1%，營業毛利為42.24億元，年減21%，合併毛利率為34.6%，年減9.3個百分點，營業淨利為26.05億元，年減34%，營業淨利率為21.3%，年減11.5個百分點，稅後盈餘為20.25億元，年減37%，每股盈餘為5.04元。

就產品組合來看，2021年第2季Cellular從今年第1季約佔45%到50%，上升至50%到55%；WiFi從第1季約佔15%到20%下滑至10%到15%，Infra約佔15%到20%，其他由第1季佔比19%下滑至14%。

穩懋預估，第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。