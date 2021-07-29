大學指考第二天最後一科考試為數甲，台北市數學解題教師群認為，整份考卷沒有爭議題目，不過考題鑑別度高，考生必須需要具備清晰觀念、適當答題策略與計算能力，才可以得高分。

陽明高中數學老師蘇順聖表示，今年指考數甲符合103微調課綱考試範圍規範，沒有爭議性題目，整份試題難度與去年相仿，學生需要清晰的觀念、適當的答題策略與計算能力，才可以得高分。

蘇順聖提到，考題特色方面像是單選題第2題、第4題、第6題為數學素養題，而非選擇題部分的各小題之間均有連貫性，前面題目對於後面子題有引導作答的功用。

蘇順聖特別指出，整份試卷對高分群考生具有鑑別度，具備一定的難度，考生必須同時具備數學觀念與計算能力，才能拿到分數。

蘇順聖也鼓勵報考數甲的同學，平常思考題目時，若能培養一題多解的練習習慣，才能在時間有限的考試時間內，找到較佳解題策略有效作答。另外也建議大考中心，每年的數甲試題難易度最好都能保持穩定，出題也要能夠對全體學生具有明顯鑑別度。

根據大考中心統計，數甲應到考生為2萬2328人，實到2萬514人，缺考1814人，缺考率8.12％，比往年平均增加1.95％。