桃園29日晚間約7時突降下滂沱大雨，部分地區出現淹水窘境，位於蘆竹南崁路一段的道路人孔蓋疑似因強降雨孔內氣壓大增，導致孔蓋噴飛讓路面出現超過50公分深的大洞，更有約5輛車經過不慎掉入洞中導致爆胎車損。

桃園蘆竹南崁路一段於29日晚間8時左右路面孔蓋突噴飛路邊，造成路面出現超過50公分深的大洞，經民眾通報後，相關單位隨即前往進行修繕，但修繕前仍有約5輛汽車經過洞口不慎掉入，導致爆胎車損，關於孔蓋噴飛原因蘆竹區公所表示，研判可能是因為突然的強降雨導致孔內氣壓過大，才導致孔蓋脫離。

蘆竹區公所表示，29日晚間8時12分接獲通報隨即派遣相關人員抵達現場，並於19分修復完畢現場交通也隨即恢復順暢，據了解，孔蓋為下水道清疏人員的出入口，平時下水道箱涵內水量僅3分之1，突然的強降雨導致大量水流注入箱涵中，為快速排解空氣箱涵內氣壓急遽上升，因孔蓋僅有2出氣孔不堪負荷之下就有孔蓋噴飛的可能。