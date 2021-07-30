A股低開 滬指跌破3400點 10:392021/07/30 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股經歷29日反彈後，30日開市回跌，上證指數失守3400點關口。上證指數30日開市報3398點，跌13點，跌幅為0.4％。深成指開市報14482點，跌32點，跌幅為0.22％。 香港信報報導，滬深300指數30日開市報4825點，跌24點，跌幅為0.51％，創業板指數開市報3454點，跌5點，跌幅為0.16％。 各類股個別發展，醫療器械、釀酒、酒店旅遊股跌逾1％，金融、石油、鋼鐵、房地產股偏軟。煤炭、化工股靠穩。 中概股陷拋售潮 美散戶低接 《期貨》三大期指全黑 8月台指期開低42點 #日開市 #跌幅 #A股 #上證指數 #開市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 落袋為安 壽險6月逢高賣股 04:102021/07/30 金融．稅務 學前教育立法 深圳禁幼稚園上市 04:102021/07/30 焦點新聞 羅賓漢交易首日股價重挫12％ 09:092021/07/30 財經 滴滴下市傳聞掀波瀾 在美掛牌股價漲逾11％ 09:132021/07/30 國際 HONDA FIT 質感進化笑嘴迎人 04:102021/07/30 時尚消費 《美股掃瞄》財報＋經濟雙喜 道指、標普500盤中觸新高 08:532021/07/30 財經 簡訊推飆股詐騙案 上半年近百件 04:102021/07/30 金融．稅務 貨櫃三雄齊漲停 陽明加開船班 04:102021/07/30 財經焦點 特殊交友圈飯店開趴 高雄已4人染疫 04:102021/07/30 地方新聞 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 04:532021/07/30 生活 滴滴赴美IPO剛滿月 傳考慮私有化下市 04:102021/07/30 財經要聞 財經熱門新聞 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 晶片荒襲擊手機產業 這些大廠都躲不過 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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