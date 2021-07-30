A股經歷29日反彈後，30日開市回跌，上證指數失守3400點關口。上證指數30日開市報3398點，跌13點，跌幅為0.4％。深成指開市報14482點，跌32點，跌幅為0.22％。

香港信報報導，滬深300指數30日開市報4825點，跌24點，跌幅為0.51％，創業板指數開市報3454點，跌5點，跌幅為0.16％。

各類股個別發展，醫療器械、釀酒、酒店旅遊股跌逾1％，金融、石油、鋼鐵、房地產股偏軟。煤炭、化工股靠穩。

中概股陷拋售潮 美散戶低接
《期貨》三大期指全黑 8月台指期開低42點
#日開市 #跌幅 #A股 #上證指數 #開市