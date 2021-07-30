暑假是打工旺季，學生族群利用這段時間賺學費、生活費，但同時也要注意打工陷阱。臺北市政府警察局婦幼警察隊潘貝玲偵查佐，提醒當同學們要面試或報名到指定地點時，最好找親友一起同行；當對方要求特定的工作條件時，也可請長輩或親友協助判斷。

一、 拒絕性騷擾

在面試時也有幾點要特別注意，如果對方碰觸到自己的身體，帶有性暗示的言語等不尋常舉動，可以藉口閃避，或是直接離去，必定要表現出強硬的態度。

二、 重要物品不離身

重要物品要隨身攜帶，不要託他人保管， 防範證件及手機被拿走，進而遭控制行動。

三、 看清高薪陷阱

標榜免經驗、高薪水、輕鬆做的工作條件恐怕藏有陷阱，建議要事先充分瞭解工作內容、時間及性質，在面試之前，不妨先上網查資料或去論壇發問，多方打聽查證可信度。

四、不喝來路不明的飲品

為了安全起見，若口渴建議隨身攜帶瓶裝水，即使上廁所也不要離身。對方請喝飲料或食物時，小心遭下藥迷昏受害。

暑假打工不但能賺取零用錢，還可增加學習社會經驗，但是在找工作前一定要要做好功課，避開求職陷阱。建議還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP等安全管道找職缺。另外，1111人力銀行特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。