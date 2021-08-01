桑德斯今天決賽換戴綠巨人浩克防毒面具。(路透)

美國鉛球女將桑德斯(Raven Saunders)不戴正常口罩，改戴防毒面具上場的行為引發不小爭議！先前在東京奧運女子鉛球預賽戴上畫有DC知名反派角色「小丑」裂嘴狂笑的防毒面具，桑德斯正如自己預告一樣，1日換成戴上「綠巨人浩克」防毒面具登場嚇人。

桑德斯在30日晚間的女子鉛球預賽，戴上「小丑」防毒面具上場，在日本防疫日趨嚴峻情況下，自然引發不小爭議，也讓不少日本網友瘋狂譴責，可是日本組委會並未禁止選手戴上防毒面具，自然也拿桑德斯沒有辦法，只能放任她繼續這樣做。

桑德斯也在女子鉛球預賽擲出分組第1的19.22公尺成績挺進決賽，當時她就提前放話，將在決賽戴上更古怪，也更嚇人的防毒面具上場，事實上她確實這樣做了，今天換成戴上「綠巨人浩克」大口露牙的防毒面具，能否一舉奪金很快就可揭曉了。

不過這或許是桑德斯幫助自己專心奮戰的方式之一，畢竟她曾在2017年陷入傷痛困擾，引發相當嚴重的心理疾病，一度讓她長達3年時間變成行屍走肉，直到她鼓起勇氣打電話給心理治療師，才讓她走出陰影，更把傷勢治好重返鉛球場上拚戰。