來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周最幸運生肖，屬虎、兔、龍、馬、蛇的人好運降臨，凡事順順利利，無論是事業運或財運都能有所提升，度過順利愉快的一周。

▍1.生肖虎

屬虎人只要積極行動就會有財富到來，周一、周五「三合」，周六「六合」，本周凡事順利，特別是周二、周五有望獲得意外之財，無論是上班族或創業做生意的人，都能有滿意的收穫，財神關照金錢順利進荷包。

▍2.生肖兔

屬兔人周二、周六「三合」，周五「六合」，貴人助力，事業得到幫助，不管遇到多困難的事，都能藉由貴人相助順利解決。上班族有望拿到獎金，創業者事業發展順遂。屬兔人在周三可得到他人的表揚，和身邊人相處友好，度過愉快的一周。

▍3.生肖龍

屬龍人鴻運當頭的一周，周三、周日「三合」，周四「六合」，會覺得非常順心，心想事成，萬事值得期待。人緣非常好，無論是靠體力還是腦力工作的人，都會有貴人幫助，事業有收穫，工作容易做出成果，有升職加薪機會。

▍4.生肖馬

屬馬人周二「六合」，周五「三合」，事業上有貴人出現，能用長遠的眼光幫你審視問題，因此可做出亮眼的成績，事業優秀，單身者能獲得異性青睞，周四有「紅鸞」桃花入命，有機會偶遇夢中情人，事業愛情都擁有，好事成雙。

▍5.生肖蛇

本周屬蛇人財運非常棒，周三「六合」，周四「三合」，這幾天都是發財的好時機，特別有利於創業期或是有投資理財習慣的人。周三、周四偏財旺，會有意外的錢財入帳，財路暢通，賺錢超輕鬆。

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