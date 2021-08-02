嘉義縣今（2日）因豪大雨造成多處淹水，其中災情慘重的新港市區更出現店家1樓櫃台幾乎遭淹沒的恐怖畫面。（取自臉書「爆料公社公開版」）

嘉義縣今（2日）因豪大雨造成多處淹水，其中災情慘重的新港市區更出現店家1樓櫃台幾乎遭淹沒的恐怖畫面，民眾將影片PO網表達無奈情緒，怒批縣長翁章梁毫無救災作為；不過其他網友則反嗆原PO不應將淹水問題全怪罪地方政府，也有人分享當時翁章梁站在淹水處頻向民眾致歉的影片。

嘉義縣新港鄉2日零時至中午12點，累積雨量突破300毫米，全台第一，不僅新港市區奉天宮前中山路等周邊道路店家、住宅泡在水裡，許多村落也傳積水淹情況；1名網友就在臉書「爆料公社公開版」公開1段新港某間店家的騎樓積水幾乎淹沒櫃台的恐怖影片，原PO更怒批「縣長這時人呢？都不知道在幹嘛？」

有民眾怒批縣長翁章梁毫無救災作為，不過其他網友則分享當時翁章梁站在淹水處頻向民眾致歉的影片。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

爆料文章公開後馬上引來網友不滿，留言批「雨是縣長下的嗎？」「縣長是抽水機嗎」、「縣長本人都已經到現場了好嗎」，而有網友則在留言處PO出縣長翁章梁當時在淹水現場與民眾溝通的影片，並說「你在亂說什麼，你有住新港嗎？我雨變小出去大馬路就遇到縣長在那安撫人心、一直喊抱歉」。

根據該網友PO出的影片，翁章梁在現場不斷解釋淹水原因，並向民眾承諾抽水站會盡快加建完成，到時將會會採用更大型管線做抽水，而縣府也緊急宣布中午12點起新港鄉停止上班、上課，就是為了讓災情降到最低。