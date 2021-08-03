嘉縣農會總幹事黃貞瑜撈魚(圖／翻攝嘉縣農會總幹事黃貞瑜臉書)

嘉縣農會總幹事黃貞瑜撈魚搶救財產(圖／翻攝嘉縣農會總幹事黃貞瑜臉書)

嘉縣農會落跑的錦鯉(圖／翻攝嘉縣農會總幹事黃貞瑜臉書)

嘉縣農會員工接運出貨(圖／翻攝嘉義縣農會臉書)

連日大雨導致嘉義各地頻傳災情，在救災之餘，也出現奇葩畫面，位於嘉義市西區的嘉義縣農會昨也成受災戶，為了避免出貨延誤，農會人員得用接力方式運貨，縣農會池塘的錦鯉也趁亂全游出來集體逃家，總幹事黃貞瑜一邉搶災一邊拿魚網撈魚，自嘲「撈垃圾順便撈魚」，網友則笑說再淹下去農會要變漁會了。

西南氣流為中南部帶來強降雨，昨天一場暴雨讓嘉義縣農會成了受災戶，水淹到膝蓋高，但為了避免延遲出貨，農會工作人員以接力方式，將1箱1箱貨品搬出去，除了搶救農產品，農會的池塘也慘遭滅頂，一條條顏色鮮豔的錦鯉魚都游出了池子外，逛大街去了，總幹事黃貞瑜為了搶救農會財產，連忙拿起魚網捕撈，避免魚游到水溝裡。

嘉義縣農會和黃貞瑜分別將搬貨及撈魚的照片po到臉書，苦中作樂的表示「大雨過後我們還在淹水狀態，縣農會池塘的魚都游出來了，撈垃圾順便撈魚」。

貼文一出立馬得到許多網友迴響，紛紛留言「我只看到美人魚拿網子耶XD」、「加菜囉~多撈幾尾」、「農會有魚可抓？」、「再淹下去就變漁會了」、「我這裡有泥鰍」、「真的有魚喔？」黃貞瑜也幽默回應網友「我們的財產耶」。