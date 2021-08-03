嘉義某職場群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，嘉義縣群聚案今再增兩例確診，案15769先前傳給同住家人（案15764），今天更小的小孩和家中長輩也確診。陳時中表示，嘉義縣群聚案目前已完成108人全數採檢完成，共12人染疫。

陳時中表示，案15764傳給同住家人案（15769），接下來又傳給兩位家人（案15823、案15828），分別是個案家中小孩與長輩。

對於嘉義縣的這起群聚事件，陳時中認為，整體的發展情況是樂觀的，指揮中心進行案15760與案15761的基因定序，結果顯示都是英國變異株，沒有特別的情況，希望很快可以告一個段落。

嘉義某職場群聚採檢狀況。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今宣布，新增16例本土（其中10例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於7月26日至8月2日。個案分布以新北市10例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣2例；其中13例為已知感染源、2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。