24小時營業的家樂福桂林店，8日晚間接獲北市府通知有確診足跡，原則9日應停業1天，但午前竟照常營業，直到下午2時才說要閉店清消，投訴人怒轟「今天上班的員工不用顧到命了！」北市副市長黃珊珊表示，事實上桂林店是2日有足跡，7日通報有確診，店家當天就大清消，按規定發病日已超過4天並清消後，後天即可恢復營業。

家樂福桂林店7月24日才發生過確診足跡，如今2度淪陷，桂林店公告，配合政府單位指示，9日下午2時閉店，全店進行清消作業，預計10日0時起恢復營業。

黃珊珊說，之前很多店家有反映，若超過發病日前3天，是否可清消後隔天就可恢復營業，在經很多專家討論後，6日有公告新的「北市各機關管理場域停業規範」，衛生單位認定可傳染足跡的「發病日前3天」，發生在此場域，會要求停業24小時。

黃珊珊說，若超過發病日前4天後清消，隔天即可恢復營業，這間家樂福是24小時營業，當天通報後就有內部清消，當晚也有再請大廠來清消，所以北市要求隔日就可恢復營業。

黃珊珊說，關於大家之前問為何是停業3天，北市經與中央討論過，高風險區域才要停3天，若只要做好相關完整清消，那像這間是2日有足跡，7日通報確診並清消，迄今已過5天，因此隔天可繼續營業。

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