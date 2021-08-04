住在桃園市八德區瑞德里的石國柱，獨立撫養家中3名身障孩子，白天在家照顧孩子，等孩子入睡後便到工廠上晚班，挑起家中經濟重擔，榮獲模範父親表揚。談及一路走來的心路歷程，他直呼，「既然命運讓我遇到這3個孩子，有義務為他們撐起一片天，當他們的避風港」。

石國柱的大兒子患有重度自閉症、二兒子也是輕度患者、小女兒則是遲緩兒，在家中3個孩子都有狀況的情形下，他只能選擇夜班的工作，白天在家中照顧孩子、帶孩子積極參與早療，即使因需要長時間顧家，睡眠時間少之又少，但他仍甘之如飴、不曾放棄。

談及最令他印象深刻的事情，石國柱回憶，早期都會帶著患有重度自閉症的大兒子到醫院治療，院方會開穩定精神的藥物，由於家中孩子都有些狀況，所以像藥物、尖銳物品等都要小心藏好，沒想到有次大兒子竟翻出藥品盒，自己吞了3顆，兒子的臉突然間翻黑、口吐白沫，「我真的嚇傻了！我不能失去他們任何一個人」，此後他不再用藥物強制孩子穩定情緒。

石國柱解釋，其實不用藥物穩定情緒也可以，只不過孩子會一直無理取鬧，要花加倍的耐心跟孩子溝通，的確會很辛苦，但命運就是讓他遇到這3個孩子，他的義務就是要一次次地努力教育他們。

話鋒一轉，石國柱談到自己的小女兒，他不捨的說，雖然女兒是3個孩子中狀況最好的，但3歲時還不會說話、玩球也不會拋接，讓他憂心長大後會被投以異樣眼光，為此費盡心力帶女兒參與各項活動、接觸人群，所幸目前就讀僑愛國小的女兒近期獲得110年總統教育獎，讓他非常驕傲。

石國柱曾於105年榮獲桃園市模範父親，這次又再度獲選為模範父親。桃園市八德區今年有49名模範父親，八德區公所也製發獎牌、禮券及紀念品給予祝賀。