全球商用置物設備廠益張(8342)上半年合併營收7.53億元，年減1.1%，合併毛利率18.9%，較去同期下滑2.2%，歸屬於母公司業主淨利5990萬元，上半年EPS1.79元。益張指出，近期受全球海運影響出口順延的狀況已逐漸改善，目前整體接單也持續暢旺，因此樂觀看待下半年營運效益將有機會可以逐季提升。

益張指出，第2季受新台幣匯率升值、原物料價格上漲、醫療照護產品比重較低等不利因素影響，因而導致整體毛利率有所下降。第2季合併營收3.82億元，年減少0.6%，合併毛利率17.5%，較去年同期22%下滑4.5%，歸屬於母公司業主淨利為2,941萬元，單季每股稅後盈餘0.88元。

展望第三季，益張說，客戶拉貨動能持續強勁，營收將有機會較第二季提升，毛利率則受惠醫療照護及倉儲物流高毛利率產品比重將有所提升、客戶漲價效益將逐月反應等有利因素，雖原物料行情尚處於高檔，評估整體毛利率水準有機會逐季回升。