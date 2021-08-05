台中市警局霧峰分局上個月辦理青少年書法徵件比賽，日前評審出爐，前三名皆以智永楷書為表現。（黃國峰攝）

台中市警局霧峰分局鼓勵青少年從事正當休閒活動，上個月辦理青少年書法徵件比賽，日前評審出爐，霧峰分局長陳家銘（左4）頒發獎金、獎狀。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

疫情期間，青少年在家網上學習，緊接著暑假到來，霧峰分局鼓勵青少年從事正當休閒活動，上個月辦理青少年書法徵件比賽，日前評審出爐，選出前三名，優選2名、佳作5名，也藉由參加比賽，讓青少年習字時記下宣導標語，潛移默化中深入內心，避免誤入歧路。

比賽內容以青春專案有關之「防制少年接觸新興毒品」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」等四大主軸之反毒、反幫派、反詐欺、反網路賭博、反性剝削等犯罪預防宣導「反菸毒、拒幫派、勿援交、杜絕校園暴力」資料、標語為主，其書寫內容由參賽者自行擇題撰文書寫。

比賽由本市書法名家阮德楊、洪傳旺、余麗君等3位老師擔任評審，其中前三名為，第一名僑泰高中徐昭昕、第二名爽文國中吳紘瑩、第三名台中一中紀佐燁，阮德楊指出，三位所寫的字體，均以王羲之第七代孫智永楷書為表現，字體轉折處，處理非常老練，看得出來有多年的功力，將智永楷書的露峰、生動輕快、豐潤蘊藉等特色，都有到位，獲得3位評審的一致認同。

霧峰分局長陳家銘表示，青少年犯罪預防一直是警政工作的重要項目之一，提供「孩子開心、家長放心、民眾安心」的暑假，是政府的重要工作，書法比賽除了鼓勵青少年在暑假期間，能靜下心來修身養性習字，也希望藉由習字時記下宣導標語，切勿涉險誤入歧路。暑假期間青少年朋友無課業壓力，容易沉迷網路世界，也呼籲家長應注意子女網路交友狀況，如果發現家中孩童使用手機時間變長，對網路遊戲及交友沉迷時，應多加關心、留意，避免被害，鼓勵青少年多從事正當休閒活動。

霧峰分局指出，本次比賽，第1名：禮券3000元、獎狀乙紙，第2名：禮券2000元、獎狀乙紙，第3名：禮券1000元、獎狀乙紙，優選2名：禮券500元、獎狀乙紙，佳作5名：禮券300元、獎狀乙紙，同時所有參賽及得獎作品歸主辦單位所有，相關作品可由主辦單位自行或授權將作品集結出版，或用以其他用途的運用。

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