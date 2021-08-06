近日雨彈狂炸南台灣，高雄災情連連，不斷傳出路面塌陷事件，鳳山區保生、園茂路口晚間8點許發現路面有塌陷疑慮，緊急通報相關單位前往搶救，目前已將凹陷處以三角錐及夜間警示燈圍起，警方也在場警戒中，市議員李雅靜也前往了解。

據了解，鳳山區保生、園茂路口去年曾經發生下陷，道路重新鋪過後，6日晚間又發現路面有小面積凹陷、積水，因此立即警戒，並通報相關單位前往勘查，目前水利局正在確認是否為地下管溝壞損，若管溝沒問題，工務局將立即開挖釐清相關凹陷原因，並把路面夯實後填平。