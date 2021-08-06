去年就曾下陷 鳳山道路小面積凹陷警戒中 21:432021/08/06 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鳳山區保生、園茂路口晚間8點許發現路面有塌陷疑慮，緊急通報相關單位前往搶救。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日雨彈狂炸南台灣，高雄災情連連，不斷傳出路面塌陷事件，鳳山區保生、園茂路口晚間8點許發現路面有塌陷疑慮，緊急通報相關單位前往搶救，目前已將凹陷處以三角錐及夜間警示燈圍起，警方也在場警戒中，市議員李雅靜也前往了解。 據了解，鳳山區保生、園茂路口去年曾經發生下陷，道路重新鋪過後，6日晚間又發現路面有小面積凹陷、積水，因此立即警戒，並通報相關單位前往勘查，目前水利局正在確認是否為地下管溝壞損，若管溝沒問題，工務局將立即開挖釐清相關凹陷原因，並把路面夯實後填平。 恐怖 又傳地基坍塌 高雄5天現3坑 寶山2期開發 竹縣都委會拍板 #凹陷 #警戒 #面積 #鳳山區 #保生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大雨炸出高雄單日2坑 民眾驚6天已5坑 12:122021/08/06 生活 竹縣AI智慧園區公園 父親節前夕開放 16:482021/08/06 寶島 高市色情業復燃 解封又解羅衫 04:102021/08/06 社會新聞 北市國高中職暑假活動16日起開放 每班30人為上限 16:312021/08/06 生活 台南龍崎民宅前崩塌驚見「斷崖」 今已撤離4人 20:012021/08/06 社會 壯碩工人卡壽山動物園涵洞中 警消吊掛搶救 15:132021/08/06 社會 高雄山區3里今早提升為土石流紅色警戒 再撤離169人 12:002021/08/06 生活 后里木材烤漆工廠陷火海 民眾驚慌：清晨有打雷 08:372021/08/06 社會 住宿率剩1成 台南飯店紛轉防疫旅館 04:102021/08/06 地方新聞 曾莞婷昔拍八點檔賺很大 信義區億級豪宅內部曝光 16:322021/08/06 娛樂 高雄豪雨狂炸！路面驚現80米裂痕、BMW爆胎 陳其邁回應了 15:352021/08/06 社會 生活熱門新聞 陳時中宣布第六輪打高端 受試者洩驚人真相：政府把全民當北七 - 生活 不斷更新》颱風尾挾豪雨灌南台灣 8／7各地停班停課一覽 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 國宅牆龜裂樑柱移位 母抱嬰兒往外衝 富里極淺連環震傳災情 - 生活 「這邊有人登記高端嗎？」全場沉默 陳時中尬笑回一句圓場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。