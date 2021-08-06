台灣自去年防疫，中央流行疫情指揮中心每天下午2點由指揮官陳時中主持記者會，提供多項資訊，但是外界批評只剩下播報染疫和死亡人數。前民進黨立委沈富雄表示，每天下午2點，陳時中講確診案例，好像小國寡民，都替他可憐啊。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得每天下午2點，陳時中講什麼地方1例、什麼地方2例，真的是一小國寡民，完全沒有眼界、完全沒有氣魄的一個心態，他看了都替陳時中可憐啊。

沈富雄話鋒一轉接著表示，他已經在節目裡頭罵嘉義縣長翁章梁兩次，他甚至呼籲民進黨，下次不要提名他繼續選縣長。因為為了一個水上鄉的一個工廠確診11例，後來又再加2例，變成13例確診的一個小型群聚，翁章梁竟然翻來覆去，把餐廳可以內用的停掉了，現在本來要開放，因現在又多了2例確診，又不行了，「這個縣長你搞什麼鬼啊！」

沈富雄指出，水上鄉一個工廠13個人的群聚，卻影響到整個嘉義縣餐廳的內用與否，他覺得太可笑了。

嘉義縣先前爆發水上鄉工廠群聚感染案，當時升級二級管制措施，比如禁止內用等，今天嘉義縣再增2名家庭傳播感染確診案例，嘉義縣長翁章梁宣布「餐飲禁止內用」延長至本月9日。