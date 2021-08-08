受到疫情影響，中選會日前決議把原訂在8月28日4項公投案延至12月18日舉行，引起各界討論。至於公投的結果以及是否會對2022年地方選舉產生影響，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，珍愛藻礁以及反萊豬公投一定會通過，加上蘇貞昌擔任行政院長引發的民怨，這些都會幫助國民黨贏得2022年的選舉。

吳子嘉8日在網路直播節目《董事長開講》中，被網友問到公投結果對2022年的選舉會有什麼影響時，他表示，此次公投會有2個結果，「藻礁公投一定過，萊豬公投一定過」，而他還指出，這2個公投通過，都會幫助國民黨勝選，但更重要的是，蘇貞昌若繼續擔任行政院長，還會成為藍軍的最強啦啦隊，「因為老百姓會火大，你該下台而不下台」。

吳子嘉認為，蘇貞昌絕對不會下台，但若蘇貞昌繼續當院長，公投又輸，加在一起民進黨就掛掉了。

此外，中選會表示，依規定，投票權人名冊編造基準日定於投票日前20日，但公投經改定投票日，未明訂是要依照原投票日或改訂投票日計算，依據過往選舉實務，2002年至今年5月，公職人員選舉經改定投票日有8例，均依原選舉人名冊辦理投票。不過，民間團體質疑，應把投票權人的造冊時間一併延至12月18日為止，否則恐怕會影響7萬名在這段期間滿18歲的青年投票權利。