行政院日前規劃經濟振興方案採5倍券方式推動，但遭朝野各界抗議。除正國會立委聯合聲明，英系立委13日亦在臉書串聯，主張全民免付1000元、直接發放振興券；當晚便傳出閣揆蘇貞昌決定，將朝全民免費兌換振興券方向規劃。國民黨台北市議員張斯綱表示，蘇對發券的相當堅持，據業內消息，因5倍券的印刷用紙已在從歐洲運回的路上，快到港了。

10位英系立委13日在臉書聯合聲明，主張「全民免付1000元，直接發放振興券，讓大家更有感！」英系立委的出手立即產生效果，蘇貞昌當日下午召集相關部會首長開會討論，即在會中拍板，經評估認為可全部由中央政府吸收，將朝全民免費兌換5倍券方向審慎規劃。

張斯綱13日在臉書發文表示，行政院原不顧民意堅持發放5倍券，據媒體報導，蘇貞昌找自家綠營立委溝通時，還說要印製5倍券的版已經做好了，拒絕更改方式。至於蘇為何堅持發券，而不願聽順應民意發現金？張指出，根據業內的消息，用於5倍券的印刷用紙都已在從歐洲運回來的路上，快到港了。

對此，張斯綱表示，行政院先前所說的溝通和一堆民進黨立委的聲明，根本都只是過場做做樣子而已，「因為頭早就已經洗下去了！」張痛批蔡政府，如此罔顧民意，視民意如馬耳東風，終會遭到民意反撲。