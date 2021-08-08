對於行政院長蘇貞昌堅持發「5倍券」而不發現金，理由是因為「限期使用」，而現金沒辦法達到這個效果，甚至還可能被存起來，網友直言，「才5000又不是5000萬可以存多久」、「罵消費券結果做一樣的事」、「不知民間疾苦」！

蘇貞昌8日在苗栗縣長徐耀昌、交通部長王國材等人的陪同下，前往苗栗通霄視察高鐵苗栗段邊坡滑動搶修情形；而在受訪時提到即將推出的五倍券，蘇貞昌表示，發放三倍券、五倍券而非發放現金，主要的原因就是因為「限期使用」，而現金沒辦法達到這個效果，甚至還可能被存起來，而一如去年的三倍券，可以期待商家以及地方政府加碼拿出更多折扣，促進消費。

蘇貞昌指出，去年的三倍券，每百人就有98人領券，並且如期花完，對於振興經濟有著一定的成效，相信這次的五倍券也可以幫助在這次疫情中受到衝擊的產業，一定會有刺激效果。

對此，PTT網友批評，「都快餓死了，還能存？」「都被審計部打臉了」、「才5000又不是5000萬可以存多久？」、「一天餐費100，一個月就3000，怎麼存5000？」、「罵消費券結果做一樣的事」、「5000分3個月，1個月1667要怎麼存？」、「浪費一堆錢做沒效益的事」、「不知民間疾苦」、「傲慢」！