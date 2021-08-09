一名陳姓男子因為積欠翁姓男子24萬元債務無力償還，今天凌晨翁男帶著4名友人持棍棒前往新北汐止討債，在社區中庭內直接將陳男痛毆，警方獲報後出動快打部隊趕抵現場，翁男等5人一聽到警笛聲，立刻躲進附近一家超商賣場內，警方猶如甕中捉鱉一網打盡。

警方調查，陳姓男子因積欠翁姓男子24萬元，多次遭催討未果，翁男凌晨便帶著張、林、胡姓等4名友人，開車前往陳男汐止家中討債，並在社區中庭內談判，但陳男仍無力還債，當場引起翁男暴怒，竟與友人當場持棍棒毆打陳男，由於鬥毆聲響太大，引起住戶注意而報警。

汐止分局獲報後立刻派遣14名快打警力到場壓制，但員警到場時，翁男等人一見形跡敗露，隨即啟動快打迅速派遣警力計14人到場，員警到場後已無打架情形，立刻逃往附近一家賣場地下室內躲藏，員警隨後跟上，並於B1賣場查獲躲藏在內的5人。

警方調查，翁男向警方供稱，因對方積欠24萬元債務，所以邀集友人至陳男居住之社區要錢，但陳男因無力償還，遭他們以球棒毆打，造成身上多處擦傷經送醫後無礙，訊後犯嫌依刑法妨害秩序、傷害罪嫌送偵辦並積極查緝未到案犯嫌。