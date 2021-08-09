55歲影后劉嘉玲是演藝圈著名的凍齡女神，擁有優雅從容的氣質與女性魅力，近日她成為美容品牌全球代言人，首波宣傳出爐，影片中劉嘉玲隨著季節更迭，在人生各個階段看見不同的美麗，保養出自己喜歡的樣貌，以強大氣場不斷前進，傳遞女力希望，展開全新寵膚篇章，360度零死角的美貌也讓外界羨慕不已。

本支廣告於今年5月在上海拍攝，由劉嘉玲、鞏俐御用知名攝影大師馮海親自掌鏡，影片以優美的手式來呈現四季的女性風姿，也是來自劉嘉玲自身的創意。而她在拍攝片場，也請工作人員為她準備了許多不同種類的音樂，可以將她融入到不同情境，而在演譯「秋季」時，正好響起鋼琴詩人蕭邦的A小調圓舞曲，劉嘉玲發揮表演藝術天份，當場即興起舞，令導演又驚又喜，立刻補捉下影后的絕美身姿。

劉嘉玲總以好奇的眼光在人生道路上不斷探索新鮮事物、學習擁抱，她曾在《對照記》中透露：「人生不可能完美，要懂得接受自己的美，美是做自己，更是源源不絕的爆發力，女人在每個階段對自己有足夠的了解、足夠信心，就會散發不同的美，當我走到這個年齡，我比以前更漂亮、更開心、更能接受自己！」自信從容的態度，為女性帶來滿滿的正能量，更激勵著每位女性，勇敢追求自我。

無論工作、生活都全力以赴的劉嘉玲表示：「生活與工作是非常艱苦的，當有適當時還是要讓自己享受一下生活帶給我們的自然美！」她熱衷運動，也鍾情SPA美容，更有一套自己的保養心法，她曾在社交平台上透露，保養是一種文化，是一種內涵，是一種幸福的能力，更是一種熱愛生活的態度，更透露她日常保養維護身材的小秘密，就是靠著運動和舞蹈，以及身體美容保養，這也是劉嘉玲即使再忙碌，肌膚仍散發女神光芒的秘訣，用實際行動讓眾人看到她持續努力成為更好的自己。