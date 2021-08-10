萬海乘著高運價漲勢、增闢航線擴版圖，第二季繳出三率三升且創高的佳績，第二季獲利189.95億元、毛利率51.40％，推升EPS達8.56元；累計上半年獲利336.87 億元，年增逾18倍，EPS達15.19元，寫下歷史新高。

萬海第二季營收480.17億元，毛利率51.40％，季增1.82個百分點、年增35.08個百分點，營益率47.56％，季增2個百分點、年增 37.38個百分點；獲利189.95億元，季增29.28％、年增1034％，8.56元。

累計上半年營收866.33億元、年增153％；毛利率50.59％，年增 37.97個百分點；營益率46.67％，年增40.06個百分點；獲利336.87億元，年增1816％，每股純益15.19元。

今年來各主要航線運價全面上漲，對照上半年萬海各航線營收貢獻組成，亞洲近洋線占四成，美國線與南美西航線從去年的21.5％一舉攀升到近四成。美國線是今年漲幅最多的遠洋線之一，萬海3月首開美西線定期航線，6月中新增美東線，都對營收獲利有更多挹注。

萬海表示，目前從客戶反應來看，出口需求仍然強勁。最近美國西岸洛杉磯塞船數量再度攀升，亞洲港口也因為近期颱風影響回堵嚴重，都會減少船班週轉率，影響整體艙位供應，適逢第三季旺季，艙位、櫃位緊繃狀態有增無減，對下半年的航運市場抱持審慎樂觀看法。

法人表示，進入第三季旺季，不僅塞港、缺艙、缺櫃、缺工問題未有緩解跡象，卻又多國疫情再起、颱風影響大陸港口營運效率，讓原本吃緊的艙位更一位難求，運價恐一路漲。