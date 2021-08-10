華研(8446)公布第2季財報，單季營收1.83億元，因受新冠肺炎疫情影響演藝收入及至6月仍認列騰訊音樂保底收入，年減32.69％；淨利歸屬於母公司業主0.66億元，年減42.24％，每股盈餘1.25元。累計上半年營收4.21億元，年減28.24％；淨利歸屬於母公司業主1.85億元，年減24.47％，每股盈餘3.50元。

第2季營收比重分別為：授權收入88％、演藝經紀收入11％、實體收入1％，單季平均毛利率80.3％、營益率44.2％。

華研表示，第2季動力火車新專輯《都是因為愛》，主打歌「我很好騙」至今仍在各大串流音樂排行榜名列前茅，近期F.I.R.新專輯《鑽石之心》輔發行就上榜，三人正在大陸緊鑼密鼓宣傳新專輯、商業演出，郁可唯7月起於大陸各地live house展開「Dear Live」Tour巡迴演出，大獲好評，接下來還有好幾位歌手作品蓄勢待發，為解封後的公開演出做足準備。

此外，網易雲音樂(Cloud Village)已經通過香港上市聆訊，上市在即，華研持有帳面價值1,000萬美金的網易雲股票，董事會已通過該股權處分案，未來將適機處分。

華研7月營收0.61億元，月增5.49％，年減33.67％；累計前7月營收4.82億元，年減28.88％。隨著國內逐步解封，公司將持續累積歌曲IP，提高IP含金量，增加後續的授權與演藝經紀收入成長空間。