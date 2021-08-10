中和47歲男接種AZ後發燒、腹瀉 2天後死亡 15:512021/08/10 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中和47歲男接種AZ後發燒、腹瀉 2天後死亡。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，10日再添2人，新北市通報累積統計共121例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，新店區通報48歲男性，身患糖尿病，6月12日接種AZ，6月13日至7月12日出現反覆發燒及咳嗽，緊急就醫，7月13日死亡：中和區通報47歲男性，8月6日接種AZ，8月6日至8月7日出現發燒及腹瀉，8月8日緊急就醫死亡。 打AZ後死亡增5例 38歲最年輕個案8／13將解剖 韓SK生科疫苗將進行第三期試驗 目標2022上半年上市 #疫苗 #接種 #AZ #通報 #死亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長者、廚工疫苗接種率高 雲林長青食堂陸續開張 14:452021/08/10 寶島 台東酒駕死亡車禍增 警方今將大執法 04:102021/08/10 地方新聞 全美染疫住院數創6個月新高 阿肯色州ICU只剩8床 13:182021/08/10 國際 籃球》林書豪確診新冠後再發文 提醒自己保持耐心 10:502021/08/10 體育 新聞透視》新冠確診死後70天才公布 通報不透明 指揮中心信用破產 04:102021/08/10 生活新聞 128公斤綠蠵龜擱淺 解剖誤食17公分釣具造成結腸穿孔壞死 13:432021/08/10 生活 五角大廈將強制美軍接種疫苗 美總統拜登力挺 10:312021/08/10 國際 疫苗不足 陳時中指先拚第1劑涵蓋率 莫德納打嘸第2劑 保護力恐下降 04:102021/08/10 焦點要聞 離家出走110天後 雲南亞洲象群踏上回家路 11:432021/08/10 兩岸 婦確診解隔離2天後過世 死亡證明驚見「新冠肺炎」引恐慌 11:502021/08/10 生活 疫苗缺貨荒 陳時中：普打第一劑為原則 04:102021/08/10 財經要聞 生活熱門新聞 熱帶氣旋警報發布 新颱風可能路徑曝光 8月下旬連著來 - 生活 中和47歲男接種AZ後發燒、腹瀉 2天後死亡 - 生活 國民年金該繳嗎？過來人曝悲慘經驗：真的要三思 - 生活 新北永和某里疫情擴大 急篩317人再抓1確診 - 生活 衣服曬不乾怎辦？他曝用這個比除濕機強：有太陽的味道 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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