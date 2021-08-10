新北市接種疫苗死亡案例，10日再添2人，新北市通報累積統計共121例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新店區通報48歲男性，身患糖尿病，6月12日接種AZ，6月13日至7月12日出現反覆發燒及咳嗽，緊急就醫，7月13日死亡：中和區通報47歲男性，8月6日接種AZ，8月6日至8月7日出現發燒及腹瀉，8月8日緊急就醫死亡。